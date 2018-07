25 inci yılında Sivas Katliamı'nı konuştular

MUĞLA'nın Datça İlçesi'nde, Sivas Katliamı'nın 25 inci yılında, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği tarafından, 'Toplu Bir Kıyımın Anatomisi' konulu panel düzenlendi.

Datça Kent Park'ta düzenlenen panele, CHP Tunceli eski Milletvekili Hüseyin Aygün, CHP Parti Meclisi üyesi ve Ankara eski Milletvekili Gökhan Günaydın ile Kıbrıslı gazeteci ve yazar Hasan Çakmak konuşmacı olarak katıldı. CHP Muğla eski milletvekilleri Nurettin Demir ve Ömer Süha Aldan ve CHP'li Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar ile çok sayıda kişinin izlediği panelin açış konuşmasını, CHP eski milletvekili Hüseyin Aygün yaptı.

"SİVAS GEÇMİŞ DEĞİL BUGÜNDÜR"

Sivas benzeri katliamların her an tekrarlanma olasılığının bulunduğunu belirten Aygün, "Sivas bu yüzden bu kadar canlı ve insanlar bu yüzden öfkeli. İnsanlar hiçbir şeyin değişmediğini ve daha organize büyük katliamların olabileceğini, her gün bizzat devleti yönetenlerin kendilerini hatırlatması suretiyle görüyor ve yaşıyorlar. Özellikle çocukları olan aileler, nasıl bir ülkede çocuklarının yaşayacaklarına ilişkin ciddi endişeler içindeler. Dolayısıyla Sivas geçmişte kalmamıştır. Sivas geçmiş değil bugündür" dedi.

Kıbrıslı Gazeteci ve yazar Hasan Çakmak ise konuşmasında, Sivas katliamının neden yaşandığının çok basit cevabı olduğunu söyledi. Çakmak, "Sivas katliamını yapanlar, öncesinde birkaç kitap okusalar, tiyatroya gitseler, bu galeyana gelmeyebilirlerdi. Genel anlamda kültür seviyesini birazcık yukarıya doğru çekme yoluna gidersek, insanlar her söylenene inanmayacaklardır" diye konuştu.

CHP PM üyesi Gökhan Günaydın da konuşmasında; İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra, Türkiye'nin ılımlı bir İslam çizgisine oturtulmaya çalışıldığını söyledi. Günaydın, "İkinci Dünya Savaşı bittikten sonra ABD ve Sovyetler Birliği öncülüğünde iki kutuplu bir dünya oluştu. Sovyetlerin komünizm tehlikesine karşı, ABD kapitalizmi bir İslam coğrafyası yani bir yeşil kuşak kurmaya çalışmıştır. Türkiye'de bunun ileri karakollarından biri olmuştur. Bu yeşil kuşak, hem Sovyet komünizminin Batı'ya doğru dönüşümüne engel olacak hem de Türkiye içerisindeki ileri güçleri baskılayacaktı" dedi.

1990'lı yılların, Türkiye'nin en karanlık dönemleri olduğunu öne süren Günaydın, "Sendikal ve toplumsal mücadeleler bastırılırken, Türkiye'nin her zaman ileriye gitmesi yönünde çaba gösteren Alevi toplumu da bundan nasibini almıştır. Alevi toplumu üzerinde dehşet iklimi yaratılmıştır" diye konuştu.

SİVAS KATLİAMI

2 Temmuz 1993 tarihinde Sivas'ta Pir Sultan Abdal Kültür Derneği tarafından organize edilen Pir Sultan Abdal Şenlikleri sırasında Madımak Oteli gericiler tarafından yakılmış, çoğunluğu Alevi 33 yazar, ozan, düşünür ile 2 otel çalışanı can vermişti. Ayrıca, dışarıda toplanan göstericilerden de 2 kişi de hayatını kaybetmişti.

Mehmet ÇİL / DATÇA (Muğla), ()

FOTOĞRAFLI