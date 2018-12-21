ADANA, () - ADANA’da yaklaşık 4 yıldan beri danışanlarına hizmet veren 24+4 Psikolojik Danışmanlık Merkezi, yeni yerinde çalışmalarına devam edecek. Merkezin kurucusu Psikolog Hatice Ertuğrul ve Psikolog Meriç Mavi, "Yeniliklerle ve yapacağımız sosyal projelerle Adana’ya üstün değerler katmaya geliyoruz" diye konuştu.

Merkez Seyhan İlçesi Ziyapaşa Bulvarı üzerindeki bir iş merkezinde hizmete giren 24+4 Psikolojik Danışmanlık Merkez’in açılışı bugün gerçekleşti. Yaklaşık 4 yıldan beri Adana'da hizmet verdiklerini belirten merkezin kurucusu Hatice Ertuğrul, iş hayatına yenilikleri ve ilkleri başarmak için girdiğini, bu yeni ofisle birlikte bu amacı daha üst seviyelere çıkaracaklarına inandığını söyledi. Psikoloji alanında üstün hizmetin danışmaların kendilerini rahat ve güvende hissetmesinden geçtiğini dile getiren Ertuğrul, şöyle konuştu:

"Psikolojik sağlığınızın yaşam kalitesini yükselten en önemli etken kabul eden misyonumuzla en etkin ve kişiye özel terapi ve uygulamalarla, işletmelerde iyi psikolojinin verimliliğinin temeli sayan bakış açımızla, daha çok alanda ve daha üstün bilgilerle sizlerle bir aradayız. Toplumun psikolojik sağlığını yükselten ve farkındalık oluşturan sosyal projelerimizle, Adana’ya daha üstün katma değerler oluşturmak için meslektaşım Meriç Mavi ile yeniden başlıyoruz."

ÇOCUKLARA OYUN TERAPİSİ

Merkezde görev yapan Psikolog Meriç Mavi ise yeni yerlerinde yeni hedeflerle yola koyulduklarını ve danışanların kendilerini güven içinde hissedeceklerini vurguladı. Merkezde bir de çocuklara yönelik oyun terapi alanı kurduklarını söyleyen Mavi, "Adana’da yeni yerimizde uzun yıllar boyunca her gün üstüne katarak ve yeni başarılara adım atarak ilerleyeceğiz"dedi.

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