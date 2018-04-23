23 Nisanda çocuklara müzikli tıraş       

KAYSERİ, () - KAYSERİ'de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bir erkek kuaförü, çocukları canlı müzik eşliğinde tıraş etti.

Melikgazi ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Muhtarı ve aynı zamanda erkek kuaförü olan Tarkan Çolak, geleceğin umudu olan çocukların bayramını kutlayarak, "Çocuklarımız bizlerin geleceğidir. Onların bu güzel bayramlarını kutluyorum. Bu bayramda bizler de onlar için bir şeyler yapmak istedik. Canlı müzik eşliğinde onları tıraş ediyoruz" diye konuştu. Konservatuar öğrencisi iki genç de kuaförde gitar ve klarnet eşliğinde sevilen şarkıları seslendirdiler. Kuaföre gelen müşteriler, böyle bir hizmetten dolayı memnuniyetlerini dile getirdiler.

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