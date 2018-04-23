23 Nisan Urla'da coşkuyla kutlandı

23 NİSAN Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, İzmir'in Urla ilçesinde törenlerle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, İlçe Milli Eğitim Müdürü İzzet Gündüz'ün Atatürk Anıtı'na çelenk koydu. Törene Kaymakam Önder Can, Garnizon Komutanı Vekili Binbaşı Erol Çakır, Belediye Başkanı Sibel Uyar, Milli Eğitim Müdürü İzzet Gündüz, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, oda başkanları, Urlalılar ve çok sayıda çocuk katıldı. Konuşma yapan Gündüz, "Sevgiye, barışa, dostluğa, kardeşliğe, bilime, teknolojiye açılan ve çocuklara armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklarımıza olan sevgi ve güvenini göstermektedir" dedi.

23 Nisan kutlamaları halk dansları gösterileri, öğrencilerin şiirler okuması, müzikli dans gösterileri ile coşkuyla devam etti. Renkli görüntülere sahne olan program, öğrencilerin gösterileri ile aynı zamanda izleyicilere duygusal anlar yaşattı.

İlkokullar ve ortaokullar arası resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri Kaymakam Önder Can, Garnizon Komutanı Vekili Binbaşı Erol Çakır, Belediye Başkanı Sibel Uyar ve Milli Eğitim Müdürü İzzet Gündüz tarafından verildi.

İZMİR, ()

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