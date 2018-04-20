23 Nisan için 25 Kazak ve 14 Kırgız çocuk Bolu'ya geldi

BOLU'ya, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarına katılmak üzere gelen 25 Kazak ve 14 Kırgız çocuk, yöresel kıyafetleriyle Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz'ı ziyaret etti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm ülkede olduğu gibi Bolu’da da çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Kutlamalara katılmak için kente gelen 25 Kazak ve 14 Kırgız çocuk Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz’ı da makamında ziyaret etti. Bolu Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleştirilen ziyarette çocuklarla bir araya gelen Başkan Yılmaz, Bolu’nun Türk Dünyasından gelen herkesin evi olduğunu dile getirerek, “Köroğlu vasıtasıyla Türk Dünyasıyla ilişkilerimizi sıkılaştırdık. Köroğlu zaten Türk Dünyasının müşterek kahramanı ve biz Bolu’da yaşadığına inanıyoruz. Türk Dünyası da Köroğlu’nu bizden fazla sahiplenir. Dolayısıyla Türk Dünyasından gelen kim varsa Bolu onun evidir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dünya da çocuklara armağan edilen ilk ve tek bayramdır. Atatürk bu bayramı çocuklara armağan etmiştir. Bolu’ya kutlamalar için gelen çocuklarımız inşallah Bolu’dan güzel duygu ve düşüncelerle ayrılır ve Bolu’yu seversiniz. Çünkü bundan sonra Bolu artık sizi evinizdir" dedi.

Konuşmaların ardından Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz’a Kazakistan ve Kırgızistan’dan gelen çocuklar ve çocukların hocaları tarafından yöresel hediyeler takdim edilerek hep birlikte hatıra fotoğrafı çektirildi.