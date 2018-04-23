23 Nisan'ı hastanede kutladılar

İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), () -TOKAT’ın Erbaa ilçesinde Kızılay Gençlik Kolları Gönüllüleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle hastanede yatan çocukları ziyaret etti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle Kızılay Gençlik Kolları Gönüllüleri Erbaa Devlet Hastanesini ziyaret edip bayramı kutlayamayan çocuklara moral verdi. Kızılay Gençlik Kolları Gönüllülerinden Muhammed Emin Yüksel ''Çocuklara pasta ikram eden gönüllü arkadaşlarımıza kostümler giydirdik, kedi ve tavşan kıyafetleri giydirdik. Bayramı kutlayamayan çocuklarımızın gönüllerini almak için burada pasta kestik, ikramlarda bulunduk. Gerek acil serviste gerek çocuk polikliniğinde çocuklarımızı eğlendirdik'' dedi.

FOTOĞRAFLI