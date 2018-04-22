23 Nisan'da Hayvanat Bahçesi ücretsiz

GAZİANTEP Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda ücretsiz gezilebilecek.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Hayvanat Bahçesi'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda tüm Gaziantepli vatandaşlara ücretsiz olduğunu söyledi. Şahin, böylesi bir günde çocukları ve ailelerini sevindirmek istediklerini, bu açıdan hayvanat bahçesinin gün boyu ücretsiz gezilebileceğini ifade etti. Başkan Şahin, Gaziantepli ailelerin, 23 Nisan Çocuk Bayramı’nı hayvanat bahçesi gezisi ile birleştirerek çocukları sevindirmeleri açısında anlamlı olabileceğine vurgu yaptı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, çocukların bayramı olan 23 Nisan’ın çifte bayrama dönüşmesi için ailelerin çocuklarını ödüllendirmesi gerektiğini belirtti.

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