23 Nisan'da çocuklar doyasıya eğlenecek

ANTALYA, () - ANTALYA Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda bu yıl da çocuklara unutulmaz bir bayram coşkusu yaşatacak. Zıp Zıp Park'ta eğlence ücretsiz olacak. Oyuncak Müzesi'nde çocuklar Salih Memecan'la buluşacak. Cam Piramit ve çevresi ise sürpriz etkinliklerle eğlencenin merkezi olacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi 23 Nisan'a özel, dolu dolu bir program düzenledi. Çocuklar 21-23 Nisan tarihleri arasında sürpriz etkinlikler ve konuklarla doyasıya eğlenecek. Cam Piramit'te satranç turnuvası düzenlenecek. Kral Yolu'nda kurulacak sahne etkinlikleri kapsamında halk oyunları, konserler, gösteriler ve tiyatro oyunları sahnelenecek. Ukrayna ve Azerbaycan'dan gelen ekipler yöresel danslarıyla bayram coşkusuna renk katacak. Meslek tanıtım atölyeleri, şişme oyun parkları, Şeker Portakalı animasyon ekibi, maskotlar, görsel şovlar, 3D, 10D sinema gösterimleri, planetaryum ve pony atlar da çocukların eğlencesine eşlik edecek.

ZIP ZIP PARK ÜCRETSİZ

Antalyalı çocukların gözdesi, Türkiye'nin en büyük kapalı alanına sahip olan Zıp Zıp Park, 23 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda ücretsiz olacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in çocuklara armağanı olan Zıp Zıp Park, 23 Nisan Pazartesi günü 10.00 ile 20.00 saatleri arasında minik ziyaretçilerini ağırlayacak.

SALİH MEMECAN OYUNCAK MÜZESİ'NDE

22 Nisan Pazar günü Karikatürist- Yazar Salih Memecan, Antalyalı çocuklarla buluşacak. Çocukların 'Sizinkiler' serisi ile tanıdığı Memecan, saat 13.00'te Büyükşehir Belediyesi Oyuncak Müzesi'nde imza günü düzenleyecek. Binlerce farklı oyuncağın yer aldığı Oyuncak Müzesi, 21-23 Nisan tarihlerindeçocuklara kapılarını ücretsiz açacak.

Cam Piramit ve çevresini panayır alanına çevirecek etkinlikler kapsamında pek çok keyifli eğlence yer alacak. Şişme oyun parklarında çocuklar doyasıya eğlenirken, Şeker Portakalı animasyon ekibi, sihirbaz-jonglör gösterileri, masal kahramanlarıyla çocuklara unutulmaz bir bayram yaşatacak. Evrenin sırlarını planetaryum ile keşfe çıkacak çocuklar, 3D ve 10D film gösterimleri ile sinemanın keyfini çıkaracak. Çocukların sevgilisi pony atlar da 23 Nisan etkinliklerinde yer alacak.

GÖKYÜZÜ UÇURTMALARLA ŞENLENECEK

Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan'a özel, çocuklara binlerce uçurtma hediye edecek. 14 ilçede düzenlenecek 'Uçurtma Şenliği' ile binlerce uçurtma çocukların ellerinde gökyüzünü renklendirecek. Antalya merkezde ise şenlik AKM alanında gerçekleştirilecek.

Büyükşehir Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da çocuklara lunapark davetiyesi armağan ediyor. Devlet okullarına dağıtılacak olan ücretsiz davetiyelerle Aktur Lunapark adrenalin ve eğlencenin adresi olacak. Binlerce çocuk, bayramlarında doyasıya eğlenecek.

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