23 Nisan coşkuyla kutlanacak

İZMİR'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek törenlerle kutlanacak.

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın kutlama programı 23 Nisan Pazartesi günü saat 09.30'da Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi'nin çelenk sunması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların öğrenciler tarafından göndere çekilmesi ile başlayacak. Saat 10.00'da İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Abdullah Recep ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'na öğrenciler tarafından birer buket sunulacak. İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi'nin konuşmasının ardından Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın mesajı ve şiirler okunacak. Ardından günlerdir bu gün için hazırlanan çocuklar sırasıyla, 'Geçmişten Geleceğe Anadolu' adlı otantik tablo, 'Ümidimiz Gençliktedir' isimli çağdaş tablo, 'Memleket Sevdası' isimli dinamik tablo ve 'Atatürk Çocuklarıyız' adı altında da final tablosu oluşturacak.

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