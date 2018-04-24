23 Nisan Çeşme'de karnaval havasında kutlandı

İZMİR'in Çeşme ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yapılan resmi kutlamaların ardından, Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan ana sınıfı ile ilkokul öğrencilerinin ve vatandaşların kutlamalarıyla devam etti.

Çeşme'de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları; Bluco Entrudo Ritm Grubu, Çamdibi Bandosu, Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç, Çeşme Kent Konseyi Başkanı Ömer Önal, vatandaşlar ve öğrencilerin katıldığı kortej yürüyüşüyle devam etti. Çeşme Amfi Tiyatro'da sahnelenecek gösteriler öncesinde konuşan Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç, "Bizlere düşen görev; Atamızın bizlere emaneti olan Cumhuriyet'i ve demokrasiyi korumaktır. 23 Nisan'ın bir başka anlamı ve işlevi burada karşımıza çıkmaktadır. Bugün de hem çocuklarımıza bu bilinci vermek, hem de çocuklarımıza emanet edilen değerleri ve emanetlerin büyüklüğünü anlatmalıyız" dedi.

"CUMHURİYET'İ VE DEMOKRASİYİ SONSUZA KADAR YAŞATMA KARARLILIĞIMIZI ÇOCUKLARIMIZA ANLATMALIYIZ"

Dünya tarihinde binlerce devlet adamı olduğunu, ancak birçoğunun isminin ve eserlerinin bile hatırlanmadığını belirten Dalgıç, "Oysa Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, sonsuza kadar eserleri ile kalbimizde yaşayacaktır. Sevgili anne ve babalar, bu nedenle Atamızı ve bizlere emanet ettiği bu büyük eseri, Cumhuriyet ve demokrasiyi sonsuza kadar yaşatma kararlılığımızı çocuklarımıza anlatmalıyız. Anlatmalıyız ki, gelecek kuşaklar uyanık, kararlı ve bilinçli olabilsinler. Tarihi görevlerini ve ödevlerini yerine getirebilsinler. Sevgili çocuklar; 23 Nisan ile bugünkü Cumhuriyet yönetimine kavuştuk. 23 Nisan ile bugünkü modern toplum yaşantımıza sahip olduk. Egemenliğimizin teminatı halk, şehrimizin, ülkemizin teminatı, yani geleceğimizin, yarınlarımızın, umutlarımızın, hayallerimizin teminatı siz, evet, şurada toplanan siz sevgili çocuklar, sizlersiniz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, başta dünyamız olmak üzere, ülkemize; insan haklarına saygı, sevgi, barış, hoşgörü, kardeşlik getirmesini diler, sevgi ve saygılarımız sunarım" diye konuştu.

"CUMHURİYETİMİZİN İLKELERİNE SAHİP ÇIKMAK ZORUNDAYIZ"

Çeşme Kent Konseyi Başkanı Ömer Önal da Dalgıç'ın ardından yaptığı konuşmada, "Bu da geleceğin Cumhuriyet nesillerine, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün verdiği önemi ifade etmektedir. Cumhuriyet'in geleceğini gençlere ve yarının sahipleri çocuklara emanet edecek kadar çocuklarımıza ve gençlerimize güvenini ifade eden Atatürk, onlara bir de bayram armağan etmiştir. Bugün de bizlere düşen görev; hem de Atamızın aziz hatırasını en yoğun ve güzel biçimde yad etmek olmalıdır. Özellikle ülkemize, devletimize ve milletimize yönelik bölücü ve yıkıcı faaliyetler karşısında, her zamankinden daha fazla Cumhuriyetimizin ilkelerine sahip çıkma, birliğimize ve bütünlüğümüze sahip çıkma mecburiyetinde olduğumuz açıktır. Bu tür bayramları da bu şuur ve düşünce içerisinde değerlendirmek zorundayız" dedi.

KUTLAMALAR 10'UNCU YIL MARŞININ OKUNMASIYLA SON BULDU

Yapılan konuşmaların ardından, ana sınıfı ve ilkokul öğrencileri, 23 Nisan için özel olarak hazırladıkları gösterilerini sundular. Anne ve babalar ise gösterilerini sunan çocuklarını cep telefonları kameraları ile görüntülemeye çalıştı. 23 Nisan nedeniyle Amfi Tiyatro'yu dolduran çocuklara patlamış mısır, dondurma, şeker macunu, ve pamuk şeker ikram edildi. Atatürk masklarını yaldızlı boyayla boyama etkinliği yapan çocuklar, animatörlerin şişirdikleri ve şekil verdikleri balonlarla eğlenirken, yüzlerini boyatmak için de uzun kuyruklar oluşturdu. Kutlamalar; Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç, Çeşme Kent Konseyi Başkanı Ömer Önal, animatörler ve çocukların sahnede İzmir Marşı'nı hep birlikte söylemesiyle son buldu.

Güneş ATAGÖZ / ÇEŞME (İzmir), ()

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