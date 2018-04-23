23 Nisan, Çeşme'de coşku ile kutlandı

İZMİR'in Çeşme ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenlerle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen ilk törende İlçe Milli Eğitim Müdürü Bahattin Gengörü, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Devamın yapılan törene, Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bahattin Gengörü, siyasi parti temsilcileri, Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Osman Köfüncü, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Çeşme Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Ayhan, Çeşme Kent Konseyi Başkanı Ömer Önal ve diğer sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. 23 Nisan kutlamaları, Cumhuriyet Meydanı'ndaki resmi törenin ardından Reisdere TOKİ'de bulunan 15 Temmuz Şehitleri Ortaokulu'nda devam etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Çeşme İlçe Milli Eğitim Müdürü Bahattin Gengörü, yaptı. Gengörü'nün konuşmasının ardından tören, öğrencilerin gösterileriyle sona erdi.

Güneş ATAGÖZ / ÇEŞME (İzmir), ()

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