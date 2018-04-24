23 Nisan Atletizm Yarışları yapıldı

OSMANİYE, () - OSMANİYE'de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlama programı etkinlikleri kapsamında, atletizm yarışmaları düzenlendi.

7 Ocak Stadı'ndaki atletizm pistinde yapılan minikler ve küçükler kategorilerinde 110 sporcunun katılımı ile gerçekleştirilen yarışlarda sporcular madalya için kıyasıya mücadele etti. Sporcuların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlayan Osmaniye Atletizm İl temsilcisi Kemal Özaslan, geleceğin teminatı gençlerin spor yaparak başarılarına başarı katacaklarına inandığını söyledi. Dört kategorilerde yapılan yarışmalarda madalya için kıyasıya bir mücadele içeresin de koşuyu tamamlayarak dereceye giren sporculara madalyaları ve kupaları düzenlenen törenle verildi.



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