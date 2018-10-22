23 bin 788 çocuk Evrensel Değerler Çocuk Müzesi’ni ziyaret etti

ANKARA, () - YENİMAHALLE Belediyesi tarafından Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde bulunan Evrensel Değerler Çocuk Müzesi çocuklardan yoğun ilgi görüyor.

Türkiye’nin ilk çocuk müzesi olma özelliğini elinde bulunduran ve açıldığı günden bu yana 285 okuldan 4-12 yaş grubu çocukları misafir eden müzede öğrenciler interaktif eğitimler alıyorlar. Çocukların okul eğitimlere destek verici eğitimlerin verildiği müzede çocuklar keyifli aktivitelerle hem eğlenceli zaman geçiriyor hem de yeni ufuklara yelken açıyorlar. Çocukların, toplumlarda var olması gereken temel değerlerin farkına varması için özel programların hazırlandığı müzede olaylara ve çevresine karşı sağduyulu çözümler üretebilen, yaratıcı ve eleştirel düşünme becerisi gelişmiş nesillerin yetiştirilmesi için çalışmalar yürütülüyor. 23 Nisan 2017 yılında faaliyete başlayan müze bugüne kadar 23 bin 788 çocuğu ağırladı.

‘KENDİLERİNİ SÜREKLİ GELİŞTİREN BİREYLER OLMASI İÇİN ÇALIŞMALAR YAPIYORUZ'

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, müzenin faaliyete başladığı günden bu yana toplumun her kesiminden yoğun talep gördüğünü belirterek, “Bizler toplumsal gelişme ve birey gelişimi yönünde katkı sunan bir okul dışı öğrenme sahası hazırladık. Yeni nesillerin toplumsal gelişmelere duyarlı, kendilerini sürekli geliştiren bireyler olması için çalışmalar yapıyoruz. Bu yüzden müzemizde verilen eğitimleri yakından takip ediyoruz. Sürekli olarak müzemizin eğitim programlarının geliştirilmesi için çalışıyoruz” dedi.

Ayrıca engelli öğrencilerin de yararlanması için engelli dostu olarak tasarlanan müzede engelli öğrencilerde zorlanmadan eğitim alabiliyorlar. Alanında uzman eğitmenler tarafından verilen eğitim her öğrenci tarafından keyifli takip ediliyor.

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