22 sanıklı FETÖ davasında 2 tahliye

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, () - DÜZCE'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan eski il emniyet müdür yardımcıları Osman Tuna ve Ercan Ateş’in de aralarında bulunduğu 22 sanıklı davada mahkeme 2 sanığın tahliyesine karar verdi.

Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen aralarında Ercan Ateş, Osman Tuna'nın da bulunduğu 5'i firari, 5'i tutuklu 22 sanığın yargılanmasına devam edildi. Bolu T Tipi Cezaevi'nde bulunan Ercan Ateş, duruşmaya SEGBİS ile katıldı. Ateş, gizli tanıkların kendisi hakkındaki ortaya attığı suçlamaları kabul etmedi. Bylock ve Eagle kullandığı iddia edilerek mesleğinden ihraç edilen Ercan Ateş, uzun yıllar emniyet teşkilatında yöneticilik görevinde bulunduğunu ve bu süre içerisinde yasaların dışına çıkmadığını söyledi. 'Bahtiyar kod' adlı gizli tanığın evinde sohbetlere gittiği iddiasına da cevap veren Ercan Ateş, "Gizli tanık ifadesinde benim evimi müstakil olarak belirtmiş. Ancak ben 10 yıldan beri apartman dairesinde oturuyorum. Çelişkili ifadeler vermiş. Hatta Eagle programından beni eklediğini anlatmış. Bu beyanları ilk defa duydum, kabul etmiyorum. Bu kişiden de şikayetçiyim" dedi.

Ercan Ateş, emniyetin hazırladığı raporda 'Örgüte teslimiyeti tam kişiler' listesinde yer alması ile ilgili olarak yaptığı savunmada ise, "Ben emniyet müdür yardımcısıydım. Ben polis memuru değildim. Hazırlanan raporda polis memurları ifadesi var. Bu sınıflandırmayı kabul etmiyorum. Bu raporu hazırlayan kişilerle karşı karşıya gelmek istiyorum" ifadelerini kullandı. Ercan Ateş, 537 gündür tutuklu olduğunu belirterek, tahliyesine talep etti.

Tutuklu olarak yargılanan Osman Tuna ise örgüt ile bağlantısının olmadığını ileri sürdü. Meslek hayatı boyunca kanunsuz bir işe karışmadığını söyleyen Tuna, "Ben trafikten sorumlu emniyet müdür yardımcısıyken 10 yıldır görüştüğüm arkadaşlarımla birlikte yurt dışına Bosna Hersek'e gittim. Masraflarımın tamamını o kişiler tarafından karşılandı. Örgütle alakalı bir çalışmam olmadı. Kanunsuz bir iş yaptıklarının farkında değildim. Gizli tanığın bahsettiği gibi sohbet yada toplantılara katılmadım" ifadelerini kullanarak tahliyesini talep etti.

Duruşmada tutuklu ve tutuksuz sanıkların savunmasının ardından iddia makamı tutuklu sanıkların, tutukluluk hallerinin devamını istedi. Mahkeme heyeti verdiği kısa aranın ardından kararını açıkladı. Sanıklardan Ahmet Gül ve İsmail Sayın'ın suç vasfının değişme ihtimali ve tutuklu kaldıkları süre göz önünde bulundurularak adli kontrol şartıyla tahliyesine, Osman Tuna ve Ercan Ateş ile Adem Topan'ın tutukluluk hallerinin devam etmesine karar verildi.