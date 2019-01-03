21 taksi durağı tek tip mimariye kavuştu

KAYSERİ, () - KOCASİNAN Belediyesi, sınırları içinde 21 Taksi durağını tek tip mimari ile yenileyerek, modern bir görünüme kavuşturdu.

Yapılan çalışmayla taksici esnafının hizmet standardını yükselttiklerini belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Yeni Kocasinan’ı önümüzdeki döneme hazırlarken, vatandaşlarımıza ulaşım hizmeti veren taksi duraklarını ise daha modern ve daha estetik bir görünüme kavuşturuyoruz.” dedi.

2016 yılında 5, 2017 yılında 10 ve 2018 yılında ise 6 olmak üzere toplam 21 taksi durağını yenileyen Kocasinan Belediyesi, hem vatandaşlardan hem de taksici esnafından destek gördü.

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