2023 Eğitim Vizyonu tanıtım toplantısı yapıldı

Arzu ERBAŞ/RİZE()-RİZE’de 2023 Eğitim Vizyonu tanıtım ve bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Rize Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak, kent için en iyisini yapmanın peşinde olduklarını söyledi.

Rize Öğretmen Evi'nde, Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak, İl Milli Eğitim Müdürlüğü idarecileri, okul müdürleri ve öğretmenlerin de katılımıyla 2023 Eğitim Vizyonu tanıtım ve bilgilendirme toplantısı yapıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak, ülke olarak eğitim-öğretimde sıçrama yapma zamanın geldiğini söyleyerek, "2023 Eğitim Vizyonu, sabır, emek, samimiyet ve fedakârlık isteyen uzun bir süreç olan eğitim öğretim konusundaki atılım ve şahlanış stratejimizin yol haritasını ifade etmektedir. Türkiye’nin artık eğitim öğretim alanında sıçrama yapma, nicelikten niteliğe bir şahlanışı ve hamleyi gerçekleştirme zamanı gelmiştir” dedi.

Rize için en iyisini yapmanın peşinde olduklarını kaydeden Koçak, “Bu süreçte en önemli sloganımız acele etmeden hızlı hareket etmek olacak. Bunu önemsiyoruz. Bu süreç içerisinde işleri birbirine karıştırmadan her bir işi kendi kulvarında çözülebilecek, sonuçlandırabilecek en kısa süre içerisinde yapmak istiyoruz. Bunun için Rize İl Milli Eğitim Müdürlüğünün hem deneyimi hem personeli hem fiziki imkanları uygundur. Eğitimi bir bütün olarak ele almamız gerekir. Bu çalıştayın öncesinde 11 ilçemizde mini çalışma grupları ile 2023 Vizyon Belgesi değerlendirme toplantılarımızı yaptık, bugün de burada tüm ilin çalışma grubunu siz değerli katılımcılarla gerçekleştireceğiz. Başarılar diliyorum" diye konuştu.

Toplantıda 2023 vizyon belgesinde ortaya konan 18 başlık altında oluşturulan çalışma grupları, kendi alanları ile ilgili görüşlerini ortaya koyup, sunumda da bulunuldu.