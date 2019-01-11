Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA, () - KUMLUCA Anadolu İmam Hatip Lisesi, '2023 Eğitim Vizyonu Çalıştayı' gerçekleştirildi.

Kumluca'da düzenlenen '2023 Eğitim Vizyonu Çalıştayı', İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Girgin'in açılış ve bilgilendirme konuşmasıyla başladı. Yeni neslin daha donanımlı şekilde eğitime başladığını, dünyanın hızla gelişip değiştiğini, teknolojinin de ilerlediğini anlatan Girgin, "Yeni nesil de bu oranda daha donanımlı. Hayatının başında bizlere göre önde olan bir nesli yetiştirmek ile mükellefiz. Bu yüzden kendimizi hızlı şekilde yenilemeli ve geliştirmeliyiz. 2023 Eğitim Vizyonu'nun temelinde insan var. İnsanı yetiştiren insanı, yani öğretmeni bu işin dışında tutamayız" dedi.

Çalıştay kapsamında daha sonra oluşturulan çalışma grupları, veriye dayalı yönetim, ölçme ve değerlendirme, insan kaynaklarının geliştirilmesi ve yönetimi, okulların finansmanı, teftiş ve kurumsal rehberlik hizmetleri, rehberlik ve psikolojik danışmanlık, özel eğitim, özel yetenek, yabancı dil eğitimi, öğrenme süreçlerinde dijital içerik ve beceri destekli dönüşüm, erken çocukluk, temel eğitim, orta öğretim ve teknik eğitim liseleri, hayat boyu öğrenme konularında sorun ve çözüm önerilerini ele aldı.

Yapılan çalışma sonuçları rapor halinde Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğüme gönderilecek. İl Milli Müdürlüğü de ilçe raporlarını ortak bir rapor haline getirip Milli Eğitim Bakanlığına sunacak.

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