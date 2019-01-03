Feyzi SARIKAYA/ GEMLİK (Bursa), () - GEMLİK ve Orhangazi İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri 2023 Eğitim Vizyonu çalıştayı Gemlik'te toplandı. İki ilçeden yaklaşık 200 öğretmen ve idarecinin katıldığı çalıştayda Milli Eğitim Bakanlığı'nın Ekim ayında yayınladığı Vizyon belgesindeki 19 ana başlık 14 masada tartışıldı.

Ömer Kahraman Ek Hizmet Binası Düğün Salonunda gerçekleşen Çalıştaya Gemlik İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Duran ev sahipliği yaptı.Çalıştaya AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık ve AK Parti İlçe Başkanı Yaşar İslam da destek verdi. Gemlik İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Duran, ilçelerde çalıştaydan çıkacak raporların Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde birleştirilerek Bursa Çalıştay raporu olarak bakanlığa gönderileceğini söyledi. Öte yandan çalıştaya katılan öğretmenler de, böyle bir çalışmayı önemsediklerini, Bakanlığın Eğitim Vizyon belgesine katkıda bulunacak olmalarından dolayı mutlu olduklarını ifade etti. Duran ise öğretmenlerin 2023 Vizyon belgesine sahip çıkmaları, değerli düşünce ve görüşleriyle katkı sunmaları gerektiğini belirtti.

AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık da, eğitim ve öğretimde izlenecek yol haritasında öğretmenlerin görüşlerinin alınmasının önemine dikkat çekti. AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık, “Ben Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk’u yakından tanıyorum. Çok sıcak, samimi vizyon sahibi bir eğitimci. Öğretmene, eğitime, öğretime ve bilime büyük değer veriyor. Bu bakımdan kendisinden çok umutluyuz. Çalıştay ve benzeri güzel etkinliklerden de önemli sonuçlar çıkacağına eminim” dedi. Gün boyu süren Çalıştay,öğretmen görüşleri alındıktan sonra raporların hazırlanmasıyla son buldu.

FOTOĞRAFLI