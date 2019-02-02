2019'un pijama modelleri tanıtıldı

İbrahim LALELİ/ANTALYA, () - BİR pijama markasının 2019 ilkbahar- yaz koleksiyonu, markanın satışını gerçekleştiren bayilere ekspozisyon ile tanıtıldı. Antalyalı mankenlerin podyuma çıktığı defile, renkli görüntülere ev sahipliği yaptı.

Antalya'nın turistik bölgesi Kundu'daki beş yıldızlı bir otelde gerçekleşen tanıtımda sade renklerin kullanıldığı desenli pijamalar dikkati çekti. PSJ Homewear 2019 İlkbahar- Yaz Koleksiyonu'na ait 50 parça pijama, Emy Organizasyon mankenleri Gülşah Ünal, Aylin Ünre, Polina Poveltysia, Afranur Karagöz ve Sinem Atıcı tarafından tanıtıldı. 5 gün süren tanıtım günlerinde podyumda yürüyen mankenler, çalışırken eğlendiklerini söyledi. Defilelerden arta kalan zamanlarda ise pijamaların katalog çekimi yapıldı.

"Evde rahatlığa ve şıklığı önem veriyoruz" sloganı ile yeni kreasyonu hazırladıklarını söyleyen PJB Homewear Genel Müdürü Burak Korkuter, "Kadınlara evlerinde rahat olmanın yanı sıra şık olmaları için ince, şık ve rahat tasarımlar hazırladık. Renkli, düz çizgili ve çiçek desenli kreasyonumuz çok beğenilecek" dedi.

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