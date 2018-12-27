2018 yılının son OKA toplantısı Tokat’ta yapıldı

Halil İbrahim YEL/TOKAT, () - ORTA Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) yönetim kurulu toplantısı Tokat’ta gerçekleşti.

2018 yılının son toplantısı OKA Tokat binasında yapıldı. Toplantıda 2018 yılında uygulamaya konulan mali destek ve teknik destek programları ile 2019 yılında bölgenin gelişmesine katkı sağlamak üzere yapılması planlanan diğer çalışmalar hakkında istişarelerde bulunuldu. Toplantıya Tokat Valisi Ozan Balcı, Samsun Valisi Osman Kaymak, Amasya Valisi Osman Varol, Samsun Belediye Başkanı Zihni Şahin, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ve kurul üyeleri katıldı.

OKA Yönetim Kurulu toplantısında konuşan Tokat Valisi Ozan Balcı, ''Kalkınma Ajansımız tarafından 2018 yılında uygulamaya konulan mali destek ve teknik destek programları ile 2019 yılında ajansımız eliyle veya onun destekleriyle diğer kurum ve kuruluşlarımız ile birlikte bölgemizin gelişmesine katkı sağlamak üzere yapılması planlanan diğer çalışmalar hakkında istişarelerde bulunacağız. Bugün toplantımızda ayrıca, halen uygulanmakta olan mali destek programları ile fizibilite desteği, teknik destek programı ve devam eden güdümlü projelerimizin uygulama süreçleri ile dört ilimizde bulunan yatırım destek ofislerimizin çalışmaları da ele alınacaktır. Elbette bu konularda varsa yaşanan aksaklıklara ilişkin alınması gereken tedbirler de görüşülecek'' dedi.

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