2018 yılın ilk el işi sergisi, Lalahan Aile Merkezi’nde açıldı

MAMAK Belediyesi, Lalahan Aile Merkezi kursiyerlerinin çeşitli kurslarda yaptığı ürünlerin yer aldığı yıl sonu sergisi açıldı.

2017-2018 eğitim öğretim yılını tamamlayan Mamak Belediyesi aile merkezleri kursiyerlerinin el emeği göz nuru eserleri görücüye çıkmaya başladı. 450 kursiyerin çeşitli kurslarda yaptığı ve birbirinden iddialı ürünlerin yer aldığı yıl sonu sergisi göz kamaştırdı. Açılışa, Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, eşi Zeliha Akgül, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Muhammed Abdullah Özer, başkan yardımcıları ve kursiyerler ile çok sayıda vatandaş katıldı.

‘HAYATA BAKIŞ AÇILARI DEĞİŞİYOR’

Hanımların aile merkezlerinde sadece el işi öğrenmediğini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Burada farklı kültürlerle etkileşimde bulundukları için hayata bakış açıları değişiyor. Sosyalleşip birbirleriyle paylaşımda bulunuyorlar. Bu da bugün burada sergilenen ürünlerin çeşitliliğine yansıyor. Ayrıca kadınlarımız buradan öğrendikleriyle hem üretim yapıyor hem de aile bütçesine katkı sağlıyor” dedi.

‘EV EKONOMİSİNE KATKI SAĞLAYABİLİYORUM’

8 yıldır Lalahan Aile Merkezi’nde kursiyerlik yapan Nesibe Üçüncükarakaya, “Burada mefruşat bölümünün bütün inceliklerini öğrenme şansı yakaladım. Kursta öğrendiklerim sayesinde vatandaşlardan da sipariş almaya başladım. Böylelikle ev ekonomisine katkıda bulunabiliyorum. Ev hanımlarına tavsiyem, burada bir şeylerle uğraşmak, sosyal hayatta aktif olmak birçok konuda bakış açınızı değiştiriyor. Bizlere böyle bir imkanı sunan Mamak Belediye Başkanımız Mesut Akgül’e çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

‘EVİMİN DEKORATİF MALZEMELERİNİ KENDİM YAPIYORUM’

Lalahan Aile Merkezi’nde bu yıl kursa başlayan Ebru Özkan ise, “Kısa süre taş bebekten, abajur yapımına kadar birçok şey öğrenme fırsatı yakaladım. Bu öğrendiklerim ile evimin dekoratif malzemelerini artık kendim yapıyorum. Arkadaşlarıma da dışarıdan hediyeler almak yerine kendi el emeğimi onlara hediye edebiliyorum” dedi.

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