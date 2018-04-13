2018 Troia Yılı İcra Kurulu, Vali Tavlı başkanlığında toplandı

ÇANAKKALE'de 2018 Troia Yılı İcra Kurulu, Vali Orhan Tavlı başkanlığında toplanarak, çalışmaları değerlendirdi.

İl Özel İdaresi toplantı salonunda düzenlenen İcra Kurulu toplantısında, 2018 Troia Yılı hazırlıkları kapsamında yapılan çalışmaların yanı sıra Troia Yılı boyunca yapılacak çalışma ziyaretleriyle hazırlanacak olan kamu spotları ele alındı. 2018 Troia Yılı kapsamında, ilgili sosyal medya hesaplarının etkili kullanılması, tanıtım faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve yabancı dillerde tanıtım broşürlerinin basılması konuları masaya yatırıldı.

Toplantıda ayrıca, Sivil Toplum Kuruluşları ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına dönük bilgilendirme ve tanıtım çalışmalarının yapılmasına karar verildi.

ÇANAKKALE, ()

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