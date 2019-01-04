2018'in son ayına aranan 1096 kişi yakalandı

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, () - OSMANİYE İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 2018'in son ayı olan Aralık'ta, asayiş, kaçakçılık, TEM ve narkotik olaylarına karışan, ayrıca haklarında yakalama kararı bulunan bin 96 kişi yakalandı, bunlardan 73'ü tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bir aylık dönemde meydana gelen olaylarda; 16 adet tabanca, 5 adet kuru sıkıdan dönme tabanca, 11 adet av tüfeği, 11 adet kuru sıkı tabanca, 106 adet 9 mm fişek, 258 adet av tüfeği fişeği, 11 adet kurusıkı tabanca fişeği, 3 adet şarjör, 30 adet bıçak, 9 adet boş kovan, kurusıkıdan tabancaya dönüştürme amaçlı kullanılan makine, 754 gram esrar maddesi, 121,7 gram eroin maddesi, 6,44 gram metamfetamin maddesi, 129 adet extacy hap, 4 adet captagon hap, 620 paket kaçak sigara, 17 bin 750 mili litre kaçak içki, 12 bin 580 litre akaryakıt, 1 adet sahte çek, 11 adet kıyafet, 26 adet küçükbaş hayvan, 2 adet cep telefonu, 2 adet dizüstü bilgisayar, araç ruhsatı, 41 bin 130 lira para ve 25 adet tam altın ele geçirilerek adli makamlara teslim edildiği belirtildi. Açıklamanın sonunda, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğünün suç ve suçlularla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar devam etmekte olduğu vurgulandı.



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