2018'de mutluluğa merhaba dediler

Ahmet ACAR/DEMRE, () - ANTALYA'nın Demre ilçesinde, 2018 yılında 166 çift dünya evine girdi.

Demre Belediyesi Nikah Memurluğu tarafından 2018 yılında 9'u yabancı olmak üzere 166 çiftin nikahı kıyıldı. 2017 yılında ise Demre'de 4'ü yabancı olmak üzere 157 çift evlenmişti.

Demre Belediye Başkanı Süleyman Topçu yaptığı açıklamada, "Elimizden geldiğince gençlerimizin nikahlarını bizzat kıyarak, onların mutluluğuna ortak olmaya çalıştık. Yeni yılda da gençlerimizin mutluluğuna ortak olmaya devam edeceğiz" dedi.

FOTOĞRAFLI