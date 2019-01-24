'2018'de en çok ödenek ulaştırma sektörüne ayrıldı'

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, () - OSMANİYE Valisi Ömer Faruk Coşkun, 2018 yılında gerçekleşen yatırımların; tarım, turizm, sağlık, ulaştırma, enerji, eğitim ve diğer kamu hizmetleri gibi 7 temel sektörde toplandığını ve bunlar içerisinde; en çok ödeneğin ise yüzde 48'lik pay ile ulaştırma sektörüne harcandığını söyledi.

İl Koordinasyon Kurulu'nun 2019 Yılı 1. Dönem Toplantısı Vali Ömer Faruk Coşkun başkanlığında yapıldı. Valilik Ahmet Cevdet Paşa Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıya Vali Yardımcısı Metin Esen, İlçe Kaymakamları, kamu kurum ve kuruluşları bölge müdürleri, Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Argun, ilçe ve belde belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşları il müdürleri katıldı.

Toplantının başında konuşan Vali Ömer Faruk Coşkun, "İlimizde 2018 yılında toplam proje bedeli 3 Milyar 72 Milyon 462 Bin 289 lira olan 648 adet proje üzerinde çalışmalar yapılmış olup, bu projelere ayrılan ödenek miktarı 584 Milyon 734 Bin 643 liradır. 2018 yılı sonu itibariyle 474 Milyon 729 Bin 211 lria harcama yapılarak yüzde 81,1 oranında nakdi gerçekleşme sağlanmıştır. 2018 yılında İlimizde gerçekleşen yatırımlar; tarım, turizm, sağlık, ulaştırma, enerji, eğitim ve diğer kamu hizmetleri gibi 7 temel sektörde toplanmış bulunmaktadır. Bu sektörler içerisinde; en çok ödeneğin yüzde 48’lik pay ile ulaştırma sektörüne, daha sonra yüzde 27,9’luk pay ile eğitim sektörüne ve 11,3’lük pay ile içerisinde kanalizasyon, harita-kadastro, imar planı, çeşitli inşaatlar ile içme suyu gibi kalemlerin yer aldığı diğer kamu hizmetleri sektörüne ayrıldığı görülmektedir" diye konuştu.

2018 yılı yatırım programında bulunan 648 projenin 417’sinin bitirildiğini, 157’sinin yapımına devam edildiğini, 7’sinin ihale aşamasında olduğunu, 67’sinin yapımına ise henüz başlanmadığını ifade eden Vali Coşkun, ”Bu genel nitelikli bilgilerden sonra, başta İlimiz dışından gelen yatırımcı Bölge Müdürlüklerine öncelikle söz vererek çalışmalarımızı başlatıyoruz. Toplantımızın Osmaniye’miz ve Ülkemiz açısından hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.



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