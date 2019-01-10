2018'de aranan 8 bin 391 kişi yakalandı

MERSİN, ) - MERSİN'de, 2018 yılı genelinde aranan şahıslara yönelik çalışmalarda yakalanan 8 bin 391 kişinin cezaevine gönderildiği bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce, geride kalan 2018 yılında kamu düzeninin sağlanması, suç ve suçluyla mücadele edilmesi amacıyla yapılan çalışmaların sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı. Yapılan açıklamaya göre; şahsa ve mala karşı işlenen 33 bin 114 suçta gözaltına alınan 831 kişi tutuklandı, aramalarda; 399 tabanca, 63 kurusıkı tabanca, 182 tüfek, 1 AK-47 kaleşnikof piyade tüfeği, değişik çaplarda 3 bin 905 adet fişek, 401 gram eroin, 111 gram kokain, 37 bin 791 gram esrar, 100 gram metamfetamin, 62 kök hint keneviri, 3 bin 965 uyuşturucu hap, 220 bin 209 paket kaçak sigara, 3 bin 141 adet kaçak içki, 5 bin 300 litre kaçak mazot, 2 bin 90 sahte altın, 6 adet sahte 100 dolar ile 8 bin 480 TL sahte para ele geçirildi.

Çeşitli suçlardan aranan 8 bin 391 kişiyi yakalayan polislerce, haklarında adli ve idari işlem yapılan 521 yabancı uyruklu şahıslardan 34'ü mahkemece tutuklandı. Ayrıca; çalıntı 80 otomobil, 339 motosiklet, 290 bin 882 TL, 3 bin 300 dolar, 27 bin 650 euro ve 220 paunda el konuldu, fuhuşa yer temin edilen 162 ev ve işyeri faaliyetten men edildi.



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