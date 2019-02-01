200 yıllık ev restorasyonla ayağa kaldırıldı

MANİSA'nın Kula ilçesinde 'Dr. Aristi Evi' olarak bilinen 200 yıllık tarihi yapıdaki restorasyon çalışmaları tamamlandı.

Manisa Büyükşehir ve Kula Belediyesi, ilçedeki tarihi evleri teker teker hayata döndürüyor. Yenilenen evlerden biri de 200 yıllık Dr. Aristi Evi oldu. Kötü görünümden yeni bir yapıya dönüşen 200 yıllık Dr. Aristi Evi'nin, butik otel olarak hizmet vermesini planlanıyor. Kula evlerinde başlatılan restorasyon çalışmalarıyla il ve ilçe turizmde belirli bir seviyeye getirilmesi amaçlanıyor.

Kula Belediye Başkanı MHP'li Hüseyin Tosun, ilçenin artık Türkiye genelinde turistlerin ilgi gösterdiği bir yer haline geldiğini söyledi.

Hikmet SEPET / KULA (Manisa), ()

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