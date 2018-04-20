200 öğrenci sinema keyfi yaşadı

ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında 200 öğrenciye ücretsiz sinema keyfi yaşattı.

Gençlerin ve çocukların sosyalleşmesi amacıyla çalışmalar yürüten Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa Eyyübiye ilçesine bağlı Yamaçaltı Ortaokulunda eğitim gören 200 öğrenciyi bulundukları okuldan alarak çocuklara ücretsiz sinema keyfi yaşattı.Sinema izleme imkânı bulan öğrencilere çeşitli ikramlarda da bulunan Büyükşehir Belediyesi, yapmış olduğu çalışmalarla öğrencilerin beğenisini kazandı. Ücretsiz sinema imkanı bulan öğrenciler, "Bizleri düşünüp bu etkinliği gerçekleştiren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine ve Başkan Nihat Çiftçi'ye teşekkür ediyoruz" dediler.

FOTOĞRAFLI

