200 noktaya kıyafet ve evsel atık kutusu konuldu

KAYSERİ,() KOCASİNAN Belediyesi, Türkiye genelinde başlatılan geri dönüşüm çalışmalarına da tam destek verdi. Bu çerçevede Kocasinan Belediyesi, ilçenin 200 farklı noktasına ‘Kıyafet ve Evsel Tekstil Atık Kutusu’ yerleştirdi.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Kocasinan Belediyesi olarak geri dönüşüm çalışmalarıyla Türkiye’ye örnek olduk. Özellikle geçtiğimiz yıl, ilçenin çeşitli yerlerine ‘Elektrikli ve Elektronik Atık Toplama’ noktaları yerleştirdik ve yeni Ambalaj Atığı Toplama Araçlarını ilçemize kazandırdık. Şimdi ise Türkiye genelinde başlatılan tekstil ürünlerin ekonomiye kazandırılması noktasındaki çalışmaya bizler de tam destek verdik. Özellikle atık ve deforme olmuş tekstil ürünler yalıtım malzemesi olarak değerlendirilmektedir. Bu çalışmamızla geri dönüşüme büyük katkı sağlayacağız. Proje ve yatırımlarımızın yanı sıra çocuklarımızın çevre ve geri dönüşüm bilincini de erken yaşlarda edinmeleri geleceğimiz açısından büyük önem taşımaktadır. Bundan dolayı ambalaj atıkların doğru şekilde toplanması, ülke ekonomisine ve çevreye kazandırılması için ilçe genelindeki ilk ve ortaokullara yönelik ‘E-atık Toplama Yarışması’nı başlattık. Ayrıca okullarda düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz eğitim seminerlerimizle çocuklarımızı bilinçlendiriyoruz” ifadelerini kullandı.

KAYÇEV’in ülke ekonomisine olan katkısının büyük olduğunu vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, “Teknolojiyle donatılmış Anadolu’nun modern geri dönüşüm tesisi KAYÇEV’ de toplanan ambalaj atıkları tasnif ederek, yeniden ekonomiye kazandırıyoruz. KAYÇEV ile bir yılda 2 bin 575 ton kağıt atık geri dönüştürülerek, 43 bin 775 ağacın kesilmesi önlendi. 989 ton plastik atık geri dönüştürülerek, 658 bin 674 KW/SA elektrik tasarrufu sağlandı. Ayrıca 82.5 ton cam atık geri dönüşüme kazandırılarak, 8250 Litre petrol tasarrufu gerçekleştirildi. Özellikle 4360 kilo elektrikli ve elektronik atık ile 1500 kg atık pil toplandı. Böylelikle ülke ekonomisine ve doğaya daha fazla katkı sağladık. Geri dönüşüme katkı sağlayan herkese teşekkür ederim” diye konuştu.

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