20 yıl aradan sonra başkanlığa aday oldu

AK Parti'nin İzmir'in Ödemiş Belediye Başkan adayı 58 yaşındaki Münir Bezmez, 20 yıl sonra tekrar başkanlığa aday oldu. Bezmez, ilk olarak Doğru Yol Partisi'nden 33 yaşındayken başkan olduğunu, o dönemde Genel Başkan Tansu Çiller'in devam etmesini istemesine rağmen, 9 yaşındaki oğlunun annesine, "Babam eve hep geç geliyor. Sabah erken gidiyor. Başka bir evde mi yaşıyor" sözlerinden etkilenip kabul etmediğini belirterek, "Ancak heyecanımı hiç kaybetmedim. Geçen süreçte birçok konudan ders çıkardım. Tecrübemle önümüzdeki dönemde çok iyi işler yapacağız. Ödemiş'te seçimi AK Parti olarak alacağız" dedi.

AK Parti, Ödemiş'te eski belediye başkanlarından, 2 çocuk babası mimar Münir Bezmez'i aday gösterdi. 1994-1999 yılları arasında Doğru Yol Partisi'nden, henüz 33 yaşındayken belediye başkanlığı yapan Bezmez, o dönem parti başkanı Tansu Çiller'in devam etmesini istemesine rağmen, 9 yaşındaki oğlunun annesine, "Babam eve hep geç geliyor. Sabah erken gidiyor. Başka bir evde mi yaşıyor" sözlerinden etkilenip, görevi kabul etmediğini ifade etti. Aday olmayacağını açıkladığında Tansu Çiller'in arayarak, "Sen partimizin adayısın" dediğini belirten Bezmez, "Ama ben bıraktığımı söyledim. Başkanlığım dönemimde Ödemiş'te 5 yıllık süreçte gerçekten çok iyi işler yaptık. Kentin 20 yılını planladık. Benden sonra gelen başkanlar da ortaya koyduğumuz projeleri devam ettirdiler" dedi. Recep Tayyip Erdoğan hayranı olduğu için bir şekilde AK Parti'ye her seçimde destek verdiğini de belirten Bezmez, heyecanını yitirmediğini vurgulayarak, "58 yaşındayım. Mevcut belediye başkan aday adayları arasında en genci yine benim. Yine genç başkan olacağım" dedi.

SEBZE- MEYVE ÜZERİNE ENTGRE TESİS HAYALİ

Büyükşehir yasasıyla ilçe belediyesinin hizmet alanının 16 mahalleden 99'a çıktığını hatırlatan Bezmez, "Gelişen Ödemiş'in elbette sorunları olabilir. Büyük sorunları arasında tarım, hayvancılık ve süt üreticilerimizle ilgili sıkıntılarımız var. Bunların çözümünde belediye olarak önderlik yapıp, üreticilerimizi birleştirerek güçlü bir yapıya kavuşturmamız lazım. Kooperatifçilik bunlardan biridir. Vatandaşın ürettiği ürünleri çok iyi değerlendirmemiz lazım. En büyük hayallerimden biri, Ödemiş'e dondurulmuş sebze ve meyve üzerine büyük bir entegre tesisin kurulması. Bunun için her türlü mücadeleyi vereceğim" diye konuştu.

TURİZMİ İŞARET ETTİ

Ödemiş'i sadece tarıma ve hayvancılığa bağlı olmaktan kurtaracaklarını kaydeden Bezmez, turizmi işaret ederek, "İlçemize ekonomik katkı için Birgi, Bozdağ, Gölcük, Ovakent ve Konaklı'da turizmi geliştirmemiz gerekiyor. Örneğin Birgi'de doğa sporları festivali ile ilgili benim de belli altyapı girişimlerim var. Bozdağ'daki Kayak Merkezimizin atıl durumdan kurtarılması için Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız da hazırlıklarını yapıyorlar. Mutlaka Bozdağ Kayak Merkezi, İzmir'e yakışır bir faal merkez haline getirilecek. Gölcük'te otelimiz var. Burası Atatürk Köşkü olarak yapıldı. Ancak Atatürk buraya gelemedi. İsmet İnönü gelip 2 gün burada kaldı. Burası İzmir Valiliğimizin mülkiyetinde. Şu anda atıl vaziyette duruyor. Gerekli restorasyonu yapıp hizmete açacağız" dedi.

Ödemiş ekonomisine katkı için yapılacakları sıralayan Bezmez, "Organize Sanayi Bölgesine daha çok destek verip harekete geçmesini sağlayacağız. Tarım ve hayvancılıkta üreticimizi kooperatifleştirmek, üniversite öğrencisi sayımızı artırmak ve turizme ağırlık vermek en büyük görevimiz olacak. Bu Büyükşehir'in görevi, bu Ödemiş'in görevi cümlesini benden duymayacaksınız. Ben bunu kabul etmiyorum. Ödemiş'teki sivil toplum örgütleriyle işbirliği içinde, görüş alışverişi yaparak hareket edeceğiz. Ben yaptım, oldu olmayacak" dedi. Bezmez, öğrencilerin üniversitelere hazırlanması için kurslar açacaklarını, ayrıca Ödemirspor'un halkın takımı kimliğine kavuşturmak istediklerini de söyledi.

Yüksel BALCI / ÖDEMİŞ (İzmir), ()

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