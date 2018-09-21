2. Uluslararası Onkoloji Kongresi Antalya'da başladı

Aslı DURAN/ANTALYA, () - TÜRK Tıbbi Onkoloji Derneği (TTOD) tarafından düzenlenen 2. Uluslararası Onkoloji Kongresi (ICONS 2018), Antalya Belek'te başladı.

Kongre öncesi Belek'teki bir otelde düzenlenen basın toplantısına, TTOD Başkanı Prof. Dr. Mahmut Gümüş, TTOD Başkan Yardımcısı ve ICONS 2018 Başkanı Prof. Dr. Nazım Serdar Turhan, TTOD Yönetim Kurulu Üyesi Basın ve Halkla İlişkiler Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Özlem Er ve TTOD Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Mutlu Doğan katıldı.

ULUSLARARASI ALANDA İŞBİRLİĞİ

Prof. Dr. Mahmut Gümüş, kongrede dünyada ve Türkiye'de onkoloji konusundaki gelişmeleri ve bu gelişmelerin uygulama alanındaki etkilerini değerlendireceklerini söyledi. Prof. Dr. Gümüş, “Kongreye katılım sağlayan 198 meslektaşımız arasında, yurt dışından gelen konuklarımızla da uluslararası alanda işbirliğini artırma yollarını arıyoruz. Bu sayede, Türk onkoloji çalışmalarının uluslararası platformlarda bilinirliğine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz" dedi.

ALKOL TÜKETİMİNE DİKKAT

Prof. Dr. Nazım Serdar Turhan, az miktarda bile olsa erken yaşta alınan alkolün uzun vadede prostat ve kanser risklerini artırdığını belirtti. Prof. Dr. Turhan, “2017-2018 yılları arasında prostat biyopsisi yapılan 650 erkek üzerinden yapılan araştırmada, 15-19 yaş aralığında haftada 7 veya daha fazla alkollü içecek alanlarda, sonraki dönemde prostat kanderi oluşma riskinin 3 katına çıktığını, bu riskin 20-49 yaş gruplarında aynı oranda devam ettiği gözlemlendi" diye konuştu. Prof. Dr. Turhan, ayrıca sigara kullanımının da kanser riskinin artırdığına dikkati çekti.

MEME KANSERİNDE ERKEN TANI ÖNEMLİ

Prof. Dr. Özlem Er, meme kanserinin dünyada ve Türkiye'de kadınlarda en sık görülen kanser olduğunu belirtti. Türkiye'de yılda yaklaşık 165 bin yeni kanser vakasıyla karşılaştıklarını, bunların 20 binine meme kanseri teşhisi konulduğunu açıklayan Prof. Dr. Özlem Er, “40 yaşın üzerindeki kadınlarda meme kanseri görülme riski artıyor. Meme kanseri, muayene ve mamografi ile erken tanısı mümkün olan kanser türüdür. Erken tanı hayatımızın en önemli parçasıdır" diye konuştu.

KANSER VE VİTAMİN KULLANIMI

Doç. Dr. Mutlu Doğan ise D vitamininin, gerek kanser oluşumunun önlenmesinde, gerek kanserin ilerlemesinin durdurulmasındaki etkileri üzerine, özellikle meme ve kolon kanseri üzerinde yoğun çalışmalar olduğunu anlattı. Doç. Dr. Doğan, “Meme kanseri üzerinde yapılan araştırmalara baktığımızda, düşük D vitamini seviyesi olan kadınlarda meme kanseri sıklığının arttığını, yine D vitamini düşük meme kanserli hastalarda hastalık seyrinin daha kötü olduğunu gösteren çalışmalar mevcut. D vitamininin bilinçsizce çok fazla kullanımı da böbrekler üzerinde olumsuz etkilere neden olabilir" dedi.

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