2'nci Uluslararası Engelsiz Sanat Festivali, Metin Şentürk konseri ile sona erdi

MERSİN, () - MERSİN Büyükşehir Belediyesi'nce 2'ncisi düzenlenen Uluslararası Engelsiz Sanat Festivali, Metin Şentürk konseri ile sona erdi.

Yenişehir Atatürk Kültür Merkezi'ndeki konseri Belediye Başkan Burhanettin Kocamaz, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Albay Oğuz Bavbek, KKTC Başkonsolosu Ayşen Volkan İnanıroğlu, Uluslararası Müzik Festivali Yürütme Kurulu Başkanı Selma Yağcı, Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Genel Başkanı Yusuf Çelebi, KKTC Eğitim ve Kültür Ataşesi Yusuf İnanıroğlu, Kardeş Şehirler Turizm Birliği Genel Sekreteri Hüseyin Baraner ve çok sayıda vatandaş izledi.

Gecede konuşan Kocamaz, kente yapılan hizmetlerin kilit noktasında engellilerin bulunduğunu belirterek, "Yaptığımız tüm çalışmaların ötesinde bir adım atmak istedik ve geçen yıl Mersin Uluslararası Engelsiz Festivali meşalesini ateşledik. Çok güzel, çok özel, yüreklere dokunan bir festival geçirdik. Heyecanla, azim ve umutla başladığımız festivalimiz boyunca, çok güzel günler, saatler, dakikalar ve anlar yaşadık. Mersin'de engelleri aşan, uluslararası bir organizasyonu daha hakkıyla hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

'AYAKTA ALKIŞLANDI'

Konuşmanın ardından sahne alan Türk Sanat Müziği'nin renkli sesi Metin Şentürk, 'Mevsim Bahar Olunca, Dert Bende Derman Sende, Bende Özledim, Doymadım Doyamadım ve Bir Teselli Ver' gibi şarkıları hayranları ile birlikte seslendirdi. Şentürk'ün performansı salondakiler tarafından ayakta alkışlandı.

Konser; Gatto Gabriel, Steven Cyril ve Nesrin Erol Bahtiyar başta olmak üzere festivale katılan tüm sanatçıların Engelsiz Sanat Festivali'nin resmi şarkısını söylemesi ile sona erdi.



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