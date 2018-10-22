MERSİN, () - MERSİN Valiliği himayesinde, Büyükşehir Belediyesi'nin katkıları ile düzenlenen 2'nci Geleneksel Okçuluk Festivali sona erdi.

Okçuluğu tanıtmak ve yaşatmak amacı ile Mersinli Ahmet Stadyumu'nda orgenize edilen festivale; Türkiye'nin farklı illerinden 14 takım ve 150 sporcu katıldı. 7-11 yaş, 12-17 yaş, büyük kadınlar, büyük erkekler ve takımlar kategorilerinde mücadele eden sporcular, hedefi 12'den vurmak için çaba sarfetti. Gün boyu devam eden müsabakalar sonucunda dereceye giren sporcuların madalya ve ödülleri kent merkezindeki bir AVM'deki törenle verildi.



FOTOĞRAFLI