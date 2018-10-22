MERSİN, () - MERSİN Büyükşehir Belediyesi'nce, düzenlenen 2'nci Aşık Sıdki Baba etkinlikleri sona erdi.

Türk kültürüne ve Alevi-Bektaşi geleneğine büyük katkılar sunan Yeniceli Aşık Sıdki Baba'yı anmak, deyişlerinin ve hayat hikayesinin gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak adına organize edilen ve sempozyumla başlayan etkinlikler, Tarsus İncirgediği Mahallesi'ndeki Yörük Müzesi ziyareti ile devam etti. Müze gezisinin ardından Elvan Sevim, Meliha Güneş, Fahri Işık, Hasan Özel tarafından mini bir konser verildi.

Burada konuşan Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Kerim Tufan, "Belediyemiz yıllardır sosyal belediyeciliğin en uç noktasında hizmet vermeye devam etmiştir. Geleneklerimizi ve göreneklerimizi yaşatacak etkinlikler, yemeklerimizden destanlarımıza, türkülerimizden bu topraklara hizmet edenlerin kitaplarla yaşatılmasına kadar çalışmalar yaptık. Geçtiğimiz yıl ilkini yaptığımız sempozyumumuzdaki çalışmalar kitap haline getirilmişti. Bu yıl da inşallah kitap haline getirilecek. Severek, duygulanarak, içlenerek okuduğumuz çoğu türkünün kime ait olduğunu bilmeden söyledik ama meğerki Sıdki Baba’nın türküleriymiş. Onları bu çalışmalar neticesinde öğreniyoruz" dedi.

Programda Araştırmacı Yazar, Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Türk Halk Müziği Emekli Koro Şefi Halil Atılgan'ın günün anlam ve önemine ilişkin okuduğu 'Alevi de benim Sünni de' isimli şiiri büyük alkış aldı.



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