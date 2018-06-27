2'nci Adana Lezzet Festivali yürütme kurulu toplantısı gerçekleştirildi

ADANA,()- ADANA Adana Lezzet Festivali”nin yol haritasının masaya yatırıldığı yürütme kurulu toplantısı, Merkez Park’ta oluşturulan incelemelerin ardından Vali Mahmut Demirtaş’ın başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik Makamında gerçekleştirilen toplantıya Vali Mahmut Demirtaş’ın yanı sıra Vali Yardımcısı Mustafa Yavuz, Çukurova Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Lütfü Altunsu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Sabri Tari, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Muhammet Ali Tekin, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Mete Şahin, Adana Ticaret Odası Genel Sekreter Yardımcısı Barış Topal ve çeşitli kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı. Adana’nın, zengin mutfağının yanı sıra doğal, tarihi ve kültürel değerlerinin tanıtımına da önemli katkı sunan ve bu yıl 12-14 Ekim 2018 tarihleri arasında ikincisi düzenlenecek olan “Adana Lezzet Festivali” yürütme kurulu toplantısında, festival boyunca gerçekleştirilmesi planlanan etkinlik ve çalışmalar ile hazırlıkların geldiği aşama detaylarıyla ele alındı. Vali Mahmut Demirtaş’ın başkanlığında gerçekleştirilen 2. Adana Lezzet Festivali yürütme kurulu toplantısı, katılımcıların önerilerini dile getirmesi ve görüş alış verişinde bulunulmasıyla son buldu.

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