2. Lezzet Festivali yarın başlıyor

ADANA'da bu yıl 'Gelenekselin Gücü Adına' temasıyla 2’ncisi gerçekleştirilecek olan Adana Lezzet Festivali, yarın başlayacak.12-14 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan ve gastronomi dünyasını bir araya getirecek olan festivalde, kente özgü yemeklerin ülke ve dünya genelinden gelecek misafirlere tanıtılacak.Adana Valiliği himayesinde Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri ve odaların destekleriyle düzenlenen 'Adana Lezzet Festivali', yarın saat 15.00'te bando eşliğinde gerçekleştirilecek olan kortej yürüyüşüyle başlayacak. Festival açılış mangalının yakılmasıyla sürecek olan festival, gastronomi şovları, paneller, söyleşiler, fotoğraf sergileri, eğitim seminerleri, hasat gezileri, Seyhan Nehri üzerinde flyboard su, lazer, havai fişek gösterileri, yemek atölyeleri faaliyetleri, stant gezileri, yerli ve yabancı gurmeler ile festivalin misafir ülkesi olan Çin başta olmak üzere dünyaca ünlü şeflerin yemek tanıtımı gerçekleşecek.HAZIRLIKLAR TAMAMLANDIAdana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana Lezzet Festivali' hazırlıklarının tamamlandığını belirterek, "Adana Lezzet Festivali hayli renkli etkinliklere sahne olacak ve tam bir şölen havasında gerçekleştirilecek. Bu yıl çok daha zengin içerikli olan festival ile kentin yemek kültürünü ve eşsiz lezzetlerini tüm dünyaya tanıtmayı amaçlıyoruz" dedi.Vali Demirtaş, yerli ve yabancı tüm lezzet tutkunlarını bir kez daha festival coşkusunu yaşamaya çağırdı.

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