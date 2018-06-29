2 kilo esrarla yakalandı

KARAMAN'da motosikletinde 2 kilo esrar ve 96 kök Hint keneviri ele geçirilen Yunus A. (20), gözaltına alındı.

Karaman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir kuryenin motosikletiyle kente uyuşturucu getireceği bilgisini aldı. Bunun üzerine çalışma başlatan polis, Yunus A.'yı kent girişinde motosikletiyle birlikte yakaladı. Yapılan aramada 2 kilo esrar ile 96 kök Hint keneviri ele geçirildi. Gözaltına alınan Yunus A., yapılan sorgulamanın ardından adliyeye sevk edildi.



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