2 katlı evin çatı katı yandı

BOLU’da, iki katlı evin çatı katında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın, saat 12.00 sıralarında Yukarısoku Mahallesi'nde İrfan Kasapoğlu'na ait iki katlı evin çatı katında meydana geldi. Çatıdan çıkan dumanları gören mahalleli durumu Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede kontrol altına aldığı yangın evde maddi hasara yol açtı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.



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