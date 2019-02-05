2 günde 220 ünite kan bağış yapıldı

ORHANGAZİ’de, Kızılay şubesi tarafından uygulamaya sokulan kan bağışı kampanyasında 2 günde 220 ünite kan bağışı yapıldı. Kızılay Orhangazi Şubesi’nin gerçekleştirdiği kan bağışı kampanyası kapsamında vatandaşların yoğun ilgisi sonucu 2 günde 220 ünite kan toplandı. Kök hücre bağışının da yapıldığı etkinlikte, Kızılay yetkilileri Orhangazi halkına teşekkür etti.

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