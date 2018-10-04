2. Çukurova Üniversitesi kadın doğum günleri tamamlandı

ADANA'da Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen, “II. Çukurova Üniversitesi Kadın Doğum Günleri 2018”, ÇÜ Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ali Vardar başkanlığında düzenlendi.HiltonSa’da gerçekleştirilen açılış törenine Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil Elekcioğlu, ÇÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serdar Hilmi Özbarlas akademisyenler, davetliler ve konusunda uzman doktorlar katıldı.II. Çukurova Üniversitesi Kadın Doğum Günleri/2018’in açılış konuşmasını yapan Kongre Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ali Vardar, “Geçen yıl böyle bir toplantı yapmak amacıyla yola çıktığımızda böylesine bir ilgi ve destekle karşılaşacağımızı tahmin etmemiştik. Gerek bölgemizde çalışan meslektaşlarımız gerekse ulusal ve uluslararası tıbbi ilaç ve cihaz üreten kuruluşların bölge temsilcilikleri böyle bir toplantı fikrini coşkuyla karşıladılar. Bölgesel olarak önemli bir boşluğu doldurduğumuzu fark ettik. Aldığımız bu destekle daha coşkulu, gerek bilimsel gerekse sosyal açıdan daha zengin içeriklerin olduğu bir toplantı yapmayı hedefledik.” dedi. Prof. Dr. Vardar ayrıca, Çukurova Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalının Avrupa Kadın Doğum Birliği’ne akredite olduğunu belirterek 2 yıllık bir sürecin sonunda asistan eğitimlerini Avrupa Birliği standartlarında vereceklerini söyledi.Açılış konuşmalarının ardından 8 oturumda İnfertilite, Kolposkopi, Obstetrik, Jinekoloji, Endoskopi başlıklarında sunumlar yapılırken sözlü sunumların ardından ayrıca 2 oturumda Ebelik Ve Hemşirelik sunumları da yapıldı. Kongre süresince katılımcılara Obstetrik Usg ve Jinekolojik Usg Kursuda verildi.

FOTOĞRAFLI