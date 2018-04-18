İZMİR'in Buca İlçesi'nde, polisin bir depoya yaptığı baskında 2 bin litre kaçak içki ele geçirilirken, kaçak içki üretimi yaptığı belirlenen 3 şüpheli de suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, bugün saat 16.30 sıralarında Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. Polis ekipleri yaptıkları çalışma sonucunda kaçak içki üretimi yapıldığını belirlediği bir depoya baskın yaptı. Depoda yapılan aramalarda şişelenmiş halde bin 900 litre viski ve 100 litre votka olmak üzere toplam 2 bin litre kaçak içki ele geçirildi. Ayrıca; 275 litre etil alkol, kaçak içki yapımında kullanılan çok sayıda boş şişe ve 1 şişeleme makinesi ele geçirilirken, yapılan baskında 3 şüpheli de suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

İZMİR, ()

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