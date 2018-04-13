Nabi YAZICI/KÖRFEZ(Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde yaşayan 36 yaşındaki Bilal Karakoç, Yalova'da motosikletinin devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi. Bilal Karakoç, 2 ay sonra evlenecekti.
Kaza önceki gün, Yalova-Bursa Karayolu Tonami kavşağında meydana geldi. Bilal Karakoç idaresindeki motosikletin devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi. Bir otomobil yedek parçası üreten fabrikada çalışan Bilal Karakoç'un ölümü üzüntü yarattı. Körfez Fatih Mahallesi oturan Bilal Karakoç düğün için hazırlıklar yaparken, 2 ay sonra evlenecekti. Bilal Karakoç, Fatih Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek.