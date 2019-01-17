2 araç kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli),()-İZMİT'te 2 aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada araç sürücüleri yaralandı.

Olay öğle saatlerinde, İzmit Şirintepe Mahallesi Asuman Sokak üzerinde meydana geldi. Serkan Babaoğlu idaresindeki 41 HY 482 plakalı otomobil karşı yönden gelen Sibel Yılgın idaresindeki 41 NP 523 plakalı cip ile çarpıştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil ekipleri geldi. İtfaiye ekiplerince araçlardan çıkarılan sürücüler 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.