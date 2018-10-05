2. Adana Lezzet Festivali yürütme kurulu toplantısı gerçekleştirildi

ADANA Valiliği himayesinde ilki geçen yıl düzenlenen ve bu yıl ikincisi gerçekleştirilecek olan “Adana Lezzet Festivali”nin yol haritasının masaya yatırıldığı yürütme kurulu toplantısı, Vali Mahmut Demirtaş başkanlığında gerçekleştirildi.Çukurova Kalkınma Ajansı'nda düzenlenen toplantıya Vali Mahmut Demirtaş'ın yanı sıra Vali Yardımcısı Mustafa Yavuz ile festival yürütme kurulu temsilcileri katıldı. Adana’nın, zengin mutfağının yanı sıra doğal, tarihi ve kültürel değerlerinin tanıtımına da önemli katkı sunan ve bu yıl 12-14 Ekim 2018 tarihleri arasında ikincisi düzenlenecek olan “Adana Lezzet Festivali” yürütme kurulu toplantısında, festival boyunca gerçekleştirilmesi planlanan etkinlik ve çalışmalar ile hazırlıkların geldiği aşama detaylarıyla ele alındı. Vali Demirtaş, katılımcılara hitaben yaptığı konuşmada, hazırlıkları tamamlanma aşamasına gelen festivalin, kentin zengin mutfağının yanı sıra tarihi, doğal ve kültürel değerlerinin tanıtımına da hayli önemli katkı sağladığına dikkat çekti ve en büyük amaçlarının, festivalin mümkün olan en geniş kitleye ulaşmasını sağlamak olduğunu belirtti. Vali Mahmut Demirtaş başkanlığında, festival paydaşlarının katılımıyla gerçekleştirilen “2. Adana Lezzet Festivali” yürütme kurulu toplantısı, katılımcıların önerilerini dile getirmesi ve görüş alış verişinde bulunulmasıyla son buldu.

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