1915 Çanakkale Köprüsü'nün, Lapseki'ye etkisi anlatılıyor

ÇANAKKALE'nin Lapseki ilçesinde düzenlenen seminerde, yapımı süren 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ekonomik, sosyal ve ekolojik değişim etkileri anlatılıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, 18 Mart 2017 tarihinde temeli atılan 1915 Çanakkale Köprüsü’nün yapımı Gelibolu ilçesinin Sütlüce mevkii ile Lapseki ilçesinin Şekerkaya mevkisinde tüm hızıyla devam ediyor.

1915 Çanakkale Köprüsü'nün Lapseki ilçesine yapacağı ekonomik, sosyal ve ekolojik değişim etkilerinin anlatılması için seminer düzenleniyor. Lapseki Hükümet Konağı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Toplantı Salonu'nda bugün başlayan seminer, 14 Şubat'ta sona erecek.

Lapseki Kaymakamlığı tarafından düzenlenen seminerde, uluslararası ve mega projeler, Marmara bölgesi mekansal gelişim ve 1915 Çanakkale Köprüsü, üst ölçekli planlarda Çanakkale ve Lapseki, bölgesel ve yerel ekonomik yapıya olumlu etkiler, sosyal yapı ve mekansal etkiler anlatılacak.

Lapseki Kaymakamı Tahir Şahin, bu toplantı ile birlikte Lapseki'nin geleceğini planladıklarını belirtti.

Lapseki Belediye Başkanı AK Partili Eyüp Yılmaz ise, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ilçeye doğrudan ve dolaylı olarak birçok alanda katma değer kazandırdığını söyledi.

Orhan AKTUĞ/LAPSEKİ (Çanakkale), ()

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