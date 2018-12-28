19 yıl sonra nikah

KONYA'nın Akşehir ilçesinde oturan Ali Kasım Çilek (58), 19 yıl önce Suudi Arabistan'da çalışırken tanışıp evlendiği Endonezyalı Widayati (49) ile nikahlandı. Çiftin nikahlarını ise Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya kıydı.

19 Yıl önce Suudi Arabistan’da çalışırken tanışan Akşehirli Ali Kasım Çilek ile Endonezyalı Widayati, Suudi Arabistan kanunları uygun şekilde evlendi. Suudi Arabistan’da çalışmaya devam eden çift, Ali Kasım Çilek’in rahatsızlığı nedeniyle Türkiye’ye gelerek Akşehir Altuntaş Mahallesi’ndeki evlerinde yaşamaya başladı. Beyin küçülmesi hastalığı nedeniyle hareket etme ve yürüme kabiliyetini kaybeden Ali Kasım Çilek, eşiyle Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına görede nikahlanmak istedi. Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, çiftin nikahlarını evlerinde kıydı. Başkan Akkaya çifte altın takıp, çeşitli hediyeler verdi.

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