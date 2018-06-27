19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti’nden Rektör Bilgiç’e ziyaret

SAMSUN,() - 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yusuf Ziya Çakır ve yönetim kurulu üyeleri Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektör Prof.Sait Bilgiç’i makamında ziyaret etti.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette Cemiyet Başkanı Yusuf Ziya Çakır, Samsun bölgesindeki faaliyetleri ve yapılacak çalışmalar hakkında Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç’e bilgi verdi. Yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Bilgiç “Samsun’da güçlü bir basın var. Cemiyetinizim bu yönde büyük katkı sağlayacağına inanıyorum hayırlı olsun. Yeni görevlerinizde başarılar diliyorum" dedi.

Karşılıklı fikir alışverişinin de yapıldığı ziyarette Başkan Çakır’da, “Yeni yönetim olarak özellikle İletişim Fakültesi ile temas halinde olmak istiyoruz. Burada eğitim gören genç kardeşlerimiz bizim gelecekteki meslektaşlarımız onlarla bir olmak ve onlara destek olmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

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