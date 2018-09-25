180 kiloluk kadın, evinden tedaviye alındı

HATAY'da 37 yaşında 180 kilo ağırlığa ulaşan 2 çocuk annesi Fidan Altın, fazla kilolarından kurtulabilmesi için evinden alınıp tedavi altına alındı.Hatay İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerince Hassa ilçesinin Akbez Mahallesindeki evinden ambulansla alınan Fidan Altın, Hatay Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.Aşırı kilolarından kaynaklı şeker, kolesterol ve kalp rahatsızlığı bulunan Altın, bir an önce tedavi olarak fazla kilolarından ve diğer rahatsızlıklarından kurtulmak istediğini söyledi. Altın, "En kısa zamanda eski sağlığıma kavuşmak istiyorum. Hayata tekrar iki elle sarılmak, kapının önüne çıkabilmek, gezmek, dolaşmak istiyorum. Doktorlarımız bana yardımcı olsunlar, beni zayıflatıp yürütsünler başka bir şey istemiyorum" dedi.Altın’ın, endokrin, genel cerrahi, kardiyoloji, psikiyatri ve dahiliye uzmanlarınca gerekli tetkiklerinin yapıldığı, sonuçlarla birlikte plan doğrultusunda tedavisine başlanacağı öğrenildi.

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