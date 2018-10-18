KOCAELİSPOR – Bucaspor arasında oynanan maçta seyir düzenini bozan ve alkollü stada girmeye çalışanlara idari işlem uygulandı. 18 kişiye 1 yıl spor müsabakalarından men cezası verildi.

Kocaelispor – Bucaspor arasında 13 Ekim tarihinde oynanan maçta müsabakada seyir düzenini bozmak ve alkollü stada girmeye çalışanlara idari işlem uygulandı. Futbol Müsabakaları hakkında İl Spor Güvenlik Kurulu almış olduğu karara istinaden Kocaeli Stadyumu çevresinde maç oynanacağı gün maç saatinden 6 saat önce ve maç bitiminden bir saat sonrasına kadar stadın 500 metre çevresinde alkol satışı ve alkol kullanımı yasaklandı. Karar uymayan ve emre aykırı davranışlarda bulunan kişilere ise adli işlem uygulandı. Kocaelispor-Bucaspor maçında toplamda 18 kişiye 1 yıl spor müsabakalarından men cezası verildi. Stat çevresi ve stat içerisinde maç günleri yapılan uygulamaların tüm sezon boyunca devam edeceği öğrenildi.

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