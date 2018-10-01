17 yaşındaki genç, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi

Mithat ÜNAL/ANAMUR(Mersin), () - MERSİN'in Anamur ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Murat Ülker (17), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

D-400 Karayolu'nda meydana gelen kazada Erkan Şen yönetimindeki 33 LE 687 plakalı motosiklet, Sanayi Sitesi Kavşağı'nda otomobil ile çarpıştı. Kazada sürücü Erkan Şen olay yerinde hayatını kaybederken beraberindeki arkadaşı Murat Ülker ağır yaralandı. Anamur Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Murat Ülker de tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İki arkadaş düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

Otomobil sürücüsünü gözaltına alan polis, kazaya ilişkin soruşturmayı sürdürüyor.



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